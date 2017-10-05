Федун и Галицкий помирились? Онлайн с Дмитрием Симоновым - прямо сейчас

В 16.00 по московскому времени начался онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– Смолов и Кокорин снова вместе
– Кто лучший игрок России прямо сейчас?
– Что теперь будет с лимитом на легионеров?
– Восемь иностранцев в "Зените"
– "Спартак" вернулся, Каррера преодолел кризис
– Сергей Галицкий и Леонид Федун помирились?
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werder63
Тут с кем хочешь помиришься, когда надо сдавшего Федю хоть за какие деньги пристроить))
15:05
Millwall82
О том что ссора имеет место быть это факт. Галицкий точит зуб на Федуна за то что по его словам "отжал лучшего моего воспитанника", речь о Иване Репяхе. И дело не в том что школьник сменил одну академию на другую, дело в том что Федун отказался общаться с Галицким после этого. История мутная, а суть простая, мамке пацана вдруг срочно захотелось в Москву.
14:43
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Сам отдел футбика во главе с логистом это сочинил ,сам и опроверг! Прелестно.
13:31
Patisson
А они что ссорились? И кстати, Симонов, они сами знают, что они поссорились, а потом помирились?
13:22