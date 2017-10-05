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16:00 | АНОНС

Федун и Галицкий помирились? Онлайн с Дмитрием Симоновым - прямо сейчас

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В 16.00 по московскому времени начался онлайн с заместителем главного редактора "СЭ" Дмитрием Симоновым. Смотрите прямой эфир на нашем канале YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– Смолов и Кокорин снова вместе

– Кто лучший игрок России прямо сейчас?

– Что теперь будет с лимитом на легионеров?

– Восемь иностранцев в "Зените"

– "Спартак" вернулся, Каррера преодолел кризис

– Сергей Галицкий и Леонид Федун помирились?

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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werder63

Тут с кем хочешь помиришься, когда надо сдавшего Федю хоть за какие деньги пристроить))

15:05

Millwall82

О том что ссора имеет место быть это факт. Галицкий точит зуб на Федуна за то что по его словам "отжал лучшего моего воспитанника", речь о Иване Репяхе. И дело не в том что школьник сменил одну академию на другую, дело в том что Федун отказался общаться с Галицким после этого. История мутная, а суть простая, мамке пацана вдруг срочно захотелось в Москву.

14:43

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! Сам отдел футбика во главе с логистом это сочинил ,сам и опроверг! Прелестно.

13:31

Patisson

А они что ссорились? И кстати, Симонов, они сами знают, что они поссорились, а потом помирились?

13:22