Европейский футбол и КХЛ – в игре "СЭ" Fantasy!

Впервые с 2012 года футбольный сезон в Испании открывали "Барселона" и "Реал". Первая серия класико полностью оправдала ожидания болельщиков. Тут были и спорный пенальти, и несколько странное удаление Криштиану Роналду, да и голы вышли на загляденье. И наверно у каждого зрителя были собственные рецепты для Зинеддина Зидана и Эрнесто Вальверде. Что ж, игра "СЭ" Fantasy позволит вам набрать собственную команду и показать свое знание испанской ла лиги.

Считанные дни остаются и до старта юбилейного сезона КХЛ, который пройдет в год зимней Олимпиады в Пхенчхане. А значит, чтобы попасть на главный турнир четырехлетия, игрокам лиги будет необходимо продемонстрировать все свои лучшие качества. Тем интереснее будет участникам игры собрать сильнейших мастеров в своих командах и сразиться за победу в турнире Fantasy КХЛ.

Напоминаем, что вы можете собрать свою команду в английской премьер-лиге, немецкой бундеслиге и итальянской серии А, а также проявить свои футбольные знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз", где открыт топ-5 европейских футбольных чемпионатов.