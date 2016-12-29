15:00 | АНОНС

Дмитрий Нагиев - о "Спартаке", "Зените" и допинге

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Ведущий популярнейшего шоу "Голос", финал которого состоится завтра на Первом канале, дал предновогоднее интервью "СЭ".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Parasenok

А Лариса Гузеева и Роза Сябитова что там расскажут о недоклубе бомжацком ?)))

15:30

SIZ170

СЭ опустился до уровня рекламного буклета)))).....Ведущий популярнейшего шоу "Голос", финал которого состоится завтра на Первом канале

15:28

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