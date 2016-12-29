Дмитрий Нагиев - о "Спартаке", "Зените" и допинге

Ведущий популярнейшего шоу "Голос", финал которого состоится завтра на Первом канале, дал предновогоднее интервью "СЭ".

Первыми главные цитаты из него уже сегодня смогут узнать подписчики страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

Как подписаться? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Нравится" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".