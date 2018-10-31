Что ждет "Спартак"? Кто будет соперником Хабиба? Онлайн с Ильей Андреевым

Обозреватель "СЭ" Илья Андреев в онлайне на Ютуб-канале "СЭ" в 16.30 расскажет о последних событиях в мире ММА и в российском футболе.

– Состоится ли бой Хабиба с Мейвезером?

– Что ждет Макгрегора – провал, взлет или завершение карьеры?

– Российские бойцы, поединки которых нужно обязательно посмотреть в этом году!

– Почему Хабиб настолько популярнее футболистов?

– Кого выберет "Спартак" – Олега Кононова, Валерия Карпина или иностранного тренера?

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