Что может помешать "Спартаку" взять Кубок? Онлайн с Игорем Рабинером - прямо сейчас

В 18.00 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").

Главные темы:

– "Спартак" рвется к третьему трофею: что может помешать взять Кубок, который сам идет в руки?

– "Севилья" на выезде: ждем повторения?

– "Зенит" – "Локо": битва за осеннее золото

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