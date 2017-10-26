Что может помешать "Спартаку" взять Кубок? Онлайн с Игорем Рабинером - прямо сейчас

В 18.00 по московскому времени началась онлайн-трансляция разговора с обозревателем "СЭ" Игорем Рабинером. Эфир можно посмотреть на нашем канале в YouTube (трансляция будет доступна и в соцсетях "СЭ").
Главные темы:
– "Спартак" рвется к третьему трофею: что может помешать взять Кубок, который сам идет в руки?
– "Севилья" на выезде: ждем повторения?
– "Зенит" – "Локо": битва за осеннее золото
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Материалы других СМИ
solomonakov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:46
Tribunal Z
Так уж и рвётся. А место одно не порвёт себе?
18:22