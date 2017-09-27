БК "Лига Ставок" – титульный партнер Любительской женской футбольной лиги "Пантеон"

25 сентября состоялось официальное закрытие летнего сезона и дан старт осеннему сезону Любительской женской футбольной лиги "Пантеон". На торжественной церемонии гостям и участникам соревнований был представлен новый титульный партнер турнира – букмекерская компания "Лига Ставок".

На мероприятии прошло награждение победителей и призеров летней части лиги и проведена жеребьевка среди команд-участниц осеннего сезона "Лига Ставок – Кубка Москвы по женскому футболу". Кульминацией вечера стал конкурс "Краса футбола" – 2017. Почетное звание завоевала представительница ЖФК "МедВедь" Елена Бурулуцкая. Футбольный праздник украсили выступления известных поп-исполнителей Авраама Руссо, Кати Лель, Юлии Михальчик и других.

В рамках нового сотрудничества БК "Лига Ставок" планирует реализацию совместных проектов, направленных на популяризацию женского футбола, повышение зрелищности матчей Любительской женской футбольной лиги и воспитание спортивных ценностей у подрастающего поколения.

Любительская Женская футбольная лига "Пантеон" создана "Городским центром развития и карьеры", издательством "Спорт-Экспресс" при поддержке Московской федерации футбола и Российской футбольной премьер-лиги. Участники лиги – 600 девушек, которые активно занимаются спортом, творчеством и социальным волонтерством.

В ЛЖФЛ "Пантеон" представлено 20 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Тулы. За последние два с половиной года лигой организованно восемь крупных спортивных соревнований, а также 115 социально-благотворительных мероприятий и акций.

Отметим, что новый сезон стартует 1 октября матчами на московском стадионе "Красная Пресня".