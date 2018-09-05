11 сентября начнутся продажи книги Игоря Рабинера о сборной России на ЧМ-2018

Продажи 20-й, юбилейной книги обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА "Сборная-2018: чемпионы наших сердец" начнутся 11 сентября.
В ней - подробная хроника подготовки к ЧМ-2018 и самого турнира; рассказы-"флешбэки" о судьбах главных героев - Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева, Артема Дзюбы, Романа Зобнина, Дениса Черышева; интересное и глубокое предисловие Никиты Симоняна; подробнейшие интервью с Черчесовым до и после турнира; пять монологов участников с массой неизвестного широкой публике инсайда, записанные после турнира.
Прочитав книгу, болельщики смогут шаг за шагом заново пережить мощнейшие эмоции в истории российского футбола.
Поэт Александр Вулых: "Черчесов позвонил: "Помоги написать стихотворение Денисову!" //
Артем Дзюба: "Во мне пылает огонь. И будет пылать!"
- Игорь Акинфеев
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Никита Симонян
- Денис Черышев
- Роман Зобнин