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11 сентября начнутся продажи книги Игоря Рабинера о сборной России на ЧМ-2018

Юбилейная книга обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА - о сборной-2018. Фото "СЭ" Обложка новой книги Игоря Рабинера. Фото "СЭ"
Юбилейная книга обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА - о сборной-2018. Фото "СЭ"

Продажи 20-й, юбилейной книги обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА "Сборная-2018: чемпионы наших сердец" начнутся 11 сентября.

В ней - подробная хроника подготовки к ЧМ-2018 и самого турнира; рассказы-"флешбэки" о судьбах главных героев - Станислава Черчесова, Игоря Акинфеева, Артема Дзюбы, Романа Зобнина, Дениса Черышева; интересное и глубокое предисловие Никиты Симоняна; подробнейшие интервью с Черчесовым до и после турнира; пять монологов участников с массой неизвестного широкой публике инсайда, записанные после турнира.

Прочитав книгу, болельщики смогут шаг за шагом заново пережить мощнейшие эмоции в истории российского футбола.

Обложка новой книги Игоря Рабинера. Фото "СЭ"
Обложка новой книги Игоря Рабинера. Фото "СЭ"

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