Звезда NFL дисквалифицирована на 6 матчей за домашнее насилие

Раннингбэк "Даллас Ковбойз" Эзекиел Эллиотт был дисквалифицирован NFL на 6 матчей за домашнее насилие. Как сообщает BBC, 22-летний американец был наказан за то, что в августе прошлого года за применение физической силы к своей теперь уже бывшей подруге. У игрока есть 3 дня на то, чтобы обжаловать это решение.

Кроме того, Эллиотт рискует понести финансовые убытки. В частности, он может лишиться бонуса за подписание контракта в размере 1 миллиона долларов.

Тем не менее, представители игрока уверены, что данное решение можно оспорить, так как результаты расследования данного дела полны "фактических неточностей и ошибочных выводов".