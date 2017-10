Болельщики команды по американскому футболу "Флорида Гэйторз" почтили память известного певца Тома Петти. Музыкант скончался 2 октября незадолго до своего 67-летия.

Фанаты "Гэйторз", заполнившие 88-тысячный стадион Бена Хилла Гриффина в родном городе Тома Петти Гэйнсвилле, спели хором его хит I want you back again.