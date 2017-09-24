Трамп призвал болельщиков не ходить на матчи НФЛ

Президент США Дональд Трамп продолжил критиковать НФЛ и игроков лиги за то, что некоторые из них не встают, когда звучит гимн страны. Игроки делают это в знак протеста против действий полиции в отношении темнокожего населения США в некоторых штатах.

– Если болельщики НФЛ откажутся посещать игры, пока игроки не перестанут неуважительно относиться к нашему флагу и стране, вы увидите, что все быстро изменится, – написал в своем Твиттере Трамп. – Посещаемость и рейтинги НФЛ идут вниз. Да, игры скучные, но многие еще держатся подальше от них, потому что любят свою страну. Лига должна вернуться в лоно США.