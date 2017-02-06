Том Брэди: "Пэтриотс" ни на мгновение не опускали руки"

Квотербек "Нью-Игнленда" Том Брэди подчеркнул, что его команда до последнего верила в успех в матче за Супербоул с "Атлантой". "Фэлконс" перед заключительной четвертью имели преимущество в 19 очков, но позволили "Пэтриотс" сперва перевести встречу в овертайм, а затем и победить.

– Мы стали единым целым и бились друг за друга до конца, – цитирует ESPN Брэди. – Мы ни на мгновение не думали, что потеряли шансы на успех, и не опускали рук. Это была тяжелая битва. "Фэлконс" – отличная команда, нужно отдать им должное. Нам просто удалось чуть больше хороших розыгрышей.

Теперь будем праздновать. Огромное спасибо всем нашим фанатам. Всем людям в Новой Англии – мы любим вас. Вы поддерживали нас на протяжении всего года. А взамен мы везем этот трофей домой!