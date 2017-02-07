Супербоул посмотрели 111,3 миллиона человек

Финальный матч чемпионата NFL между "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Атлантой Фэлконс" по американскому телевидению посмотрели порядка 111,3 миллиона человек, информирует Reuters. Это четвертый результат за всю историю показа подобных встреч. Рекордным является Супербоул 2015 года. Тогда игру по телевизоу посмотрели 114,4 миллиона человек.
Напомним, что "Пэтриотс" победили "Атланту" со счетом 34:28 в овертайме финального матча NFL, проигрывая по ходу встречи 25 очков.
Papa Dolphin
Смотрите и дальше ЧР по футболу и КолХозЛигу, горе-патриоты :))))))
12:34
Айртон
Я думаю американцам плевать, что думают о игре №1 у них плебеи из стран третьего мира.)) А циферка 100 млн. это реально круто, уровень!))
12:00
Солитон Оренбург
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11:55
Slim Taller
Не льсти себе,далеко не единственный.Эту фигню я тоже не смотрел,и никогда смотреть не буду.Для меня это такой же бессмысленный вид спорта как и хоккей с мячом или на слонах.
11:38
marksan
Я, полагаю, единственный человек, который не смотрел эту бессмысленную игру! Когда-то, в молодости, читал великолепную книгу об этом виде "американского" вида спорта! Так там было написано о том, как все эти игроки наращивают свою мышечную плоть за счёт стероидов и употреблении возбуждающих препаратов перед игрой!
11:26