Супербоул посмотрели 111,3 миллиона человек

Финальный матч чемпионата NFL между "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Атлантой Фэлконс" по американскому телевидению посмотрели порядка 111,3 миллиона человек, информирует Reuters. Это четвертый результат за всю историю показа подобных встреч. Рекордным является Супербоул 2015 года. Тогда игру по телевизоу посмотрели 114,4 миллиона человек.

Напомним, что "Пэтриотс" победили "Атланту" со счетом 34:28 в овертайме финального матча NFL, проигрывая по ходу встречи 25 очков.