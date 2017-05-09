Судья отменил обвинение в убийстве экс-игроку NFL, повесившемуся в тюрьме

Судья штата Массачусетс отменил обвинительный приговор бывшем игроку "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Аарону Эрнандесу из-за его суицида, сообщает Reuters. В апреле 2015 года он был признан виновным в убийстве первой степени и приговорен к пожизненному заключению. 25-летний спортсмен застрелил в промышленной зоне недалеко от своего дома в июне 2013 года своего знакомого Одина Ллойда, который встречался с сестрой невесты Эрнандеса.

19 апреля Эрнандес повесился в собственной камере. Суд удовлетворил апелляцию адвоката Эрнандеса, поскольку заключенный умер до завершения расследования по апелляции. По закону штата, если сторона защиты не успела пройти все инстанции для обжалования приговора, то обвинительный приговор разрешено отменять в случае смерти подсудимого.

Эрнандес подписал с "Нью-Инглэнд Пэтриотс" контракт на 41 миллион долларов, но после заведения в его отношении уголовного дела договор был расторгнут.