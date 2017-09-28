Стивен Сигал поддержал Трампа в споре с NFL

Актер Стивен Сигал встал на защиту президента США Дональда Трампа в споре с лигой NFL, сообщает TMZ Sports. Получивший российское гражданство России актер, во время прямого включения из Москвы, заявил, что ему смешно от нападок на главу государства.

– Протесты NFL возмутительны, – сказал Сигал. – Я верю в свободу слова, и считаю, что каждый имеет право на свое собственное мнение. Но они держат США в заложниках, выбрали место, где люди обычно расслабляются, чтобы навязать свои политические взгляды. Это отвратительно.

Напомним, что игроки "Джексонвиля" и "Балтимора" во время звучания гимна США поддержали протест перед матчем в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Первые стояли, сцепившись руками, вторые встали на одно колено.

Это движение было инициировано в знак протеста против действий полиции в отношении темнокожих жителей ряда штатов США. Трамп несколько раз в жесткой форме критиковал такое отношение игроков НФЛ к гимну страны и даже призвал болельщиков бойкотировать американский футбол.