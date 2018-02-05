СМИ: секретный отчет о безопасности на Супербоуле забыли в самолете

Копии секретного отчета Министерства национальной безопасности США о подготовке к гипотетическому теракту на Супербоуле были забыты в самолете, сообщает CNN. Сотрудники телекомпании случайно обнаружили отчет в кармане одного из сидений самолета. Принадлежал он ученому, курировавшему программу по обеспечению биологической безопасности на матче.

В CNN специально подождали завершения Супербоула, прежде чем публиковать материалы.

В матче за Супербоул впервые в истории победила "Филадельфия Иглз", обыгравшая "Нью-Ингленд Пэтриотс" со счетом 41:33.