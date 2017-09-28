Сенатор Оклахомы - о конфликте Трампа и NFL: "Это русские хотят внести раскол"

Сенатор Джеймс Лэнкфорд от штата Оклахома выразил уверенность, что в конфликте президента США Дональда Трампа и игроков лиги NFL виноваты русские хакеры. Руководитель заявил, что именно представители из России хотят внести раскол между президентом и лигой.

– Мы уже видели в эти выходные, что это русские "тролли", – цитирует Reuters Лэнкфорда. – Это они создали хэштеги #TakeAKnee и #BoycottNFL. Они специально выступали за обе стороны в этом конфликте, чтобы поднять шумиху. Это было сделано для того, чтобы ситуация казалось более серьезной. Они хотят внести раскол.

Напомним, что футболисты во время исполнения гимна вставали на одно колено в знак протеста против жестокого обращения полиции с афро-американцами. Трамп раскритиковал их действия, и предложил уволить всех сотрудников и игроков команд.