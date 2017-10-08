Рейтинг одобрения НФЛ упал после конфликта с Трампом

Одобрение болельщиков по отношению к НФЛ упало за последний месяц на 31 процент, сообщает Washington Examiner. Издание отмечает, что это связано с конфликтом игроков лиги с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, глава государства был недоволен акциями протеста среди игроков НФЛ и других лиг, которые встав на колено во время исполнения государственного гимна, выступали против произвола полиции в отношении темнокожего населения в ряде штатов.

Отмечается, что по итогам августа рейтинг одобрения НФЛ со стороны болельщиков составлял 73 процента. В результате конфликта с Трампом НФЛ опустилась на последнее место среди поддерживаемых болельщиками лиг по популярным в США видам спорта.

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