Президент "Нью-Инглэнда" надеется, что Трамп поможет ему вернуть чемпионский перстень, находящийся у Путина

Президент "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Роберт Крафт надеется, что новый президент США Дональд Трамп поможет ему вернуть чемпионский перстень 2005 года, который он подарил Президенту России Владимиру Путину. Ранее глава клуба уже пытался через правительство страны вернуть свою награду, которую, по его словам, он не собирался дарить, но получил отказ.

- У меня есть эмоциональная привязанность к этому перстню, - цитирует FOX Sports Крафта. - Я могу убить кого-то за него. Я действительно не хотел дарить его Путину. У меня была эмоциональная привязанность к перстню, на нем выгравировано мое имя. Не хочу однажды видеть его на eBay. Когда я обращался ранее в Белый дом, мне сказали: "Было бы в интересах страны, если бы вы хотели подарить этот перстень Владимиру Путину". Но я не хотел этого делать. Надеюсь, Дональд Трамп поможет мне.