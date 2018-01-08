Pink исполнит гимн США перед Супербоулом

Гимн США перед Супербоулом исполнит известная певица Pink. Финальная игра сезона НФЛ состоится 4 февраля в Миннеаполисе. На Супербоуле традиционно выступают известные во всем мире исполнители, исполняя гимн перед игрой и развлекая публику в перерыве.
Например, в прошлом году в перерыве Супербоула выступала Lady Gaga.
Guess who's singing the National Anthem at #SBLII?@Pink! (via @GMFB) pic.twitter.com/HN8FWSDIhw– NFL Network (@nflnetwork) 8 января 2018 г.
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Тётка
Ну прям сурерновость, надо ещё было видо приложить, чтобы послушать гимн кровавых убийц! А про хоккей с мячом ни одной новосьи!!!!! А сегодня тур был.С-Э ты российский или пиндосский?
20:12 8 января