Pink исполнит гимн США перед Супербоулом

Гимн США перед Супербоулом исполнит известная певица Pink. Финальная игра сезона НФЛ состоится 4 февраля в Миннеаполисе. На Супербоуле традиционно выступают известные во всем мире исполнители, исполняя гимн перед игрой и развлекая публику в перерыве.

Например, в прошлом году в перерыве Супербоула выступала Lady Gaga.