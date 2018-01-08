18:07 8 января | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Pink исполнит гимн США перед Супербоулом

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Гимн США перед Супербоулом исполнит известная певица Pink. Финальная игра сезона НФЛ состоится 4 февраля в Миннеаполисе. На Супербоуле традиционно выступают известные во всем мире исполнители, исполняя гимн перед игрой и развлекая публику в перерыве.

Например, в прошлом году в перерыве Супербоула выступала Lady Gaga.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Тётка

Ну прям сурерновость, надо ещё было видо приложить, чтобы послушать гимн кровавых убийц! А про хоккей с мячом ни одной новосьи!!!!! А сегодня тур был.С-Э ты российский или пиндосский?

20:12 8 января