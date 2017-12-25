Опрос: конфликт игроков НФЛ с Трампом назван главной спортивной темой года

Конфликт игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ) и президента США Дональда Трампа назван главной спортивной темой 2017 года, сообщает АП со ссылкой на опрос, проведенный среди профильных журналистов. Спортсмены преклоняли колени во время исполнения гимна перед матчами в знак солидарности с афроамериканцами, которые пострадали от насилия со стороны правоохранительных органов. Участниками акции стали около 200 игроков.

В число основных тем в мире спорта также вошли скандал в американском студенческом баскетболе - в конце сентября были арестованы спортивные деятели, обвиненные в мошенничестве и коррупции. Также в этот список были включены допинговый скандал в российском спорте и первая победу "Хьюстон Астроз" в Мировой серии MLB.