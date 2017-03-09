"Нью-Ингленд" поздравил "Барселону" с вступлением в камбэк-клуб

"Нью-Ингленд Пэтриотс" поздравил "Барселону" с победой над "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1). Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал. Напомним, что "Нью-Ингленд" одержал победу в финальном матче НФЛ, уступая по ходу встречи 25 очков.

"Добро пожаловать в камбэк-клуб! Поздравляем "Барселону" с невероятной победой", – говорится в сообщении на официальной странице "Нью-Ингленда" в "Твиттере".