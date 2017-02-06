Мэтт Райан: "Сложно найти слова, чтобы объяснить поражение "Фэлконс"

Квотербек "Атланты" Мэтт Райан признался, что не знает, о чем будет говорить с командой после поражения от "Нью-Ингленда" в матче за Супербоул. "Фэлконс" перед заключительной четвертью имели преимущество в 19 очков, но позволили "Пэтриотс" сперва перевести встречу в овертай, а затем и победить.

– Что я скажу теперь партнерам? Да тут нечего говорить, на самом деле, – цитирует Sports Illustrated Райана. – Это тяжелое поражение, очевидно, что мы крайне разочарованы. Мы были так близки к своей цели. Сегодня мне будет трудно подобрать слова.