Макгрегор сделал худший пас в истории американского футбола

В ночь на 15 октября прошел матч 6-го тура НФЛ между "Даллас Ковбойс" и "Джексонвилль Джагуарс" (40:7). В качестве вип-гостя игру посетил боец UFC Конор Макгрегор.

Владелец "Далласа" Джерри Джонс водил ирландца по стадиону, устроил совместное фото с медимагнатом Рупердом Мердоком и дал произнести предматчевую установку футболистам. Также Макгрегор совершил бросок мячом, правда, очень коряво и неправильно с технической точки зрения.