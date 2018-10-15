Макгрегор сделал худший пас в истории американского футбола

В ночь на 15 октября прошел матч 6-го тура НФЛ между "Даллас Ковбойс" и "Джексонвилль Джагуарс" (40:7). В качестве вип-гостя игру посетил боец UFC Конор Макгрегор.
Владелец "Далласа" Джерри Джонс водил ирландца по стадиону, устроил совместное фото с медимагнатом Рупердом Мердоком и дал произнести предматчевую установку футболистам. Также Макгрегор совершил бросок мячом, правда, очень коряво и неправильно с технической точки зрения.
15 октября 2018 г.
Conor McGregor does not know how to throw a football... pic.twitter.com/OTirG2lK0k– CBS Sports (@CBSSports) 14 октября 2018 г.