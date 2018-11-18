Кондолиза Райс: "Надеюсь, НФЛ будет приглашать женщин-тренеров. Необязательно играть в игру, чтобы понимать ее"

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс дала понять, что пока не готова к работе главным тренером в НФЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что любимый клуб Райс "Кливленд Браунз" планирует пригласить ее на собеседование на должность главного тренера. Это могло бы стать первым собеседованием с женщиной на вакансию главного тренера НФЛ.

"Мне нравятся "Браунз", и я уверена, они назначат опытного тренера, чтобы подняться на новый уровень.

Если серьезно, я надеюсь, что НФЛ начнет приглашать женщин на должности тренеров и координаторов. Необязательно играть в игру, чтобы понимать ее и мотивировать игроков.

Однако опыт имеет значение - пора создавать пул опытных женщин-тренеров.

Я не готова тренировать, но могу помочь команде в одной-двух играх следующего сезона, если им понадобятся идеи", - написала Райс в Фейсбуке.