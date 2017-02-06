10:11 6 февраля | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Фото дня: Симона Байлс и Шакил О'Нил на Супербоуле

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Четырекхратный чемпион НБА Шакил О'Нил и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс сделали совместное фото на Супербоуле-2017. Снимок вышел немного комичным, ведь рост известного баскетболиста составляет 216 см, против 145 см у Байлс. 

В матче за Супербоул встретились "Атланта" и "Нью-Ингленд". Матч завершился победой последнего в овертайме (34:28).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bvp

Их нужно в цирке показывать.

20:55 6 февраля

timson

Шак наверное в свою передачу приколов фото сделал..... к Симоне нет никакого снисхождения.... неприятна она еще с ОИ)))....

20:54 6 февраля

shpasic

а слева ещё Сереночку пририсовать, которая в полтора раза выше Шакила))

12:18 6 февраля

ladafan

чмока мачааасла!!! а на фото до стероидов и после....

10:17 6 февраля

Айртон

Фотка супер!))

10:16 6 февраля

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