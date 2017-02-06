Фото дня: Симона Байлс и Шакил О'Нил на Супербоуле

Четырекхратный чемпион НБА Шакил О'Нил и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс сделали совместное фото на Супербоуле-2017. Снимок вышел немного комичным, ведь рост известного баскетболиста составляет 216 см, против 145 см у Байлс.

В матче за Супербоул встретились "Атланта" и "Нью-Ингленд". Матч завершился победой последнего в овертайме (34:28).