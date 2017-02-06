Фото дня: Симона Байлс и Шакил О'Нил на Супербоуле

Четырекхратный чемпион НБА Шакил О'Нил и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс сделали совместное фото на Супербоуле-2017. Снимок вышел немного комичным, ведь рост известного баскетболиста составляет 216 см, против 145 см у Байлс.
В матче за Супербоул встретились "Атланта" и "Нью-Ингленд". Матч завершился победой последнего в овертайме (34:28).
hey shaq 👋🏾 pic.twitter.com/YCrSufiyk7– Simone Biles (@Simone_Biles) 5 февраля 2017 г.
bvp
Их нужно в цирке показывать.
20:55 6 февраля
timson
Шак наверное в свою передачу приколов фото сделал..... к Симоне нет никакого снисхождения.... неприятна она еще с ОИ)))....
20:54 6 февраля
shpasic
а слева ещё Сереночку пририсовать, которая в полтора раза выше Шакила))
12:18 6 февраля
ladafan
чмока мачааасла!!! а на фото до стероидов и после....
10:17 6 февраля
Айртон
Фотка супер!))
10:16 6 февраля