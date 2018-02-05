"Филадельфия" впервые в истории выиграла Супербоул

"Филадельфия Иглз" в финальном матче НФЛ обыграла "Нью-Ингленд Пэтриотс" - 41:33. Лучшим игроком Супербоула признан квотербек "Пэтриотс" Том Брэди, суммарная дальность передач которого во встрече составила 505 ярдов.

Отметим, для "Филадельфии" эта победа стала первой в истории клуба. Ранее команда дважды проиграла в финале. "Пэтриотс" становился чемпионом 5 раз, один из них - в 2017 году.

НФЛ

Super Bowl

"Нью-Ингленд Пэтриотс" - "Филадельфия Иглс" - 33:41