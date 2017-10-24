Джанет Джексон отказалась вновь выступить с Тимберлейком на Супербоуле

Американская певица Джанет Джексон отказалась от выступления на 52-м Супербоуле вместе с братом Джастином Тимберлейком, сообщает MusicLyricZone. Финальная игра за звание чемпиона NFL пройдет в феврале 2018 года.

- Она всем доволен, - отметил представитель Джексон. - Она желает Джастину отличного выступления. Им есть, что вспомнить.

Напомним, в 2004 году случился громкий скандал во время совместного выступления Джексон и Тимберлейка на Супербоуле. Певец случайно оголил грудь певицы, когда трансляцию в прямом эфире смотрели 143,6 миллиона зрителей. По словам одного из создателей Youtube, этот случай побудил его к созданию видеохостинга, так как тогда он не смог нигде в записи найти повтор инцидента.