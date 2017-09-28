Дональд Трамп: "Владельцы клубов НФЛ должны быть жесткими и умными"

Президент США Дональд Трамп продолжает конфликтовать с представителями НФЛ. Он недоволен акциями протеста среди игроков лиги, которые заключаются в том, что они слушают гимн США, преклонив одно колено. Эти акции направлены против произвола полиции в отношении темнокожего населения в ряде штатов.

– Владельцы клубов НФЛ должны быть жесткими и умными, – цитирует AFP Трампа, который намекнул на то, что бизнесмены боятся своих игроков. – Посмотрите на посещаемость. Она явно падает. На стадионах уже много свободных мест.