10:16 | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Дональд Трамп: "Стоило сразу отстранить Каперника за неуважение к гимну"


Президент США Дональд Трамп отметил, что игрока НФЛ Колина Каперника, который в прошлом сезоне вставал на одно колено во время американского гимна в знак протеста против притеснения темнокожих, стоило сразу отстранить. Он также добавил, что в этом случае бы не возникло никаких проблем.

 
Вот таким образом, сев на одно колено, Колин КАПЕРНИК выражал свой протест против притеснений, которым, на его взгляд, подвергаются афроамериканцы.Закон Каперника. Кто изменил спорт в США?

– Я видел, что делает Каперник, и считаю, что это ужасно. После этого историю начали раздувать еще больше, – приводит Fox News слова Трампа. – Думаю, НФЛ должна была отстранить его на одну игру за неуважение к гимну, и такого не повторилось бы.

Затем его можно было дисквалифицировать на два матча, а потом и до конца сезона, если бы это повторилось. Тогда бы не возникло никаких проблем.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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