Дональд Трамп: "Стоило сразу отстранить Каперника за неуважение к гимну"

Президент США Дональд Трамп отметил, что игрока НФЛ Колина Каперника, который в прошлом сезоне вставал на одно колено во время американского гимна в знак протеста против притеснения темнокожих, стоило сразу отстранить. Он также добавил, что в этом случае бы не возникло никаких проблем.

– Я видел, что делает Каперник, и считаю, что это ужасно. После этого историю начали раздувать еще больше, – приводит Fox News слова Трампа. – Думаю, НФЛ должна была отстранить его на одну игру за неуважение к гимну, и такого не повторилось бы.

Затем его можно было дисквалифицировать на два матча, а потом и до конца сезона, если бы это повторилось. Тогда бы не возникло никаких проблем.