23:01 12 января | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Бо Джексон: "Если бы я знал о травмах головы, не пошел бы в американский футбол"

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Бывший игрок НФЛ Бо Джексон заявил, что никогда бы не занимался американским футболом, если бы знал о многочисленных травмах головы, которые получают игроки. Джексон защищал цвета "Лос-Анджелеса" с 1986 по 1990 год, при этом параллельно играл в бейсбол за клуб MLB "Канзас Сити".

- Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, то никогда бы не играл в американский футбол, - цитирует Sports Illustrated Джексона. - Жаль, что я не знал обо всех этих травмах головы. Но тогда этого не знал почти никто. А те, кто знал, не говорили. Я советую детям заниматься бейсболом, баскетболом, футболом, гольфом... Чем угодно, но не американским футболом. 

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Материалы REN-TV

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