22:37 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Янсруд выиграл супергигант в Валь-д'Изере

0
0
0

Норвежец Хьетиль Янсруд одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере. Второе место занял его соотечественник Аксель Лунд Свиндаль, тройку призеров замкнул итальянец Доминик Парис.

Горные лыжи

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Янсруд (Норвегия) - 1.21,66

2. Свиндаль (Норвегия) - 1.21,83

3. Парис (Италия) - 1.22,07

4. Янка (Швейцария) - 1.22,10

5. Клине (Словения) - 1.22,11

6. Фойц (Швейцария) - 1.22,37

60. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 1.25,68

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1753_168_0/

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ