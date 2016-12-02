Янсруд выиграл супергигант в Валь-д'Изере

Норвежец Хьетиль Янсруд одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере. Второе место занял его соотечественник Аксель Лунд Свиндаль, тройку призеров замкнул итальянец Доминик Парис.
Горные лыжи
Валь-д'Изер (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Супергигант
1. Янсруд (Норвегия) - 1.21,66
2. Свиндаль (Норвегия) - 1.21,83
3. Парис (Италия) - 1.22,07
4. Янка (Швейцария) - 1.22,10
5. Клине (Словения) - 1.22,11
6. Фойц (Швейцария) - 1.22,37
60. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 1.25,68
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1753_168_0/