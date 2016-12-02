Янсруд выиграл супергигант в Валь-д'Изере

Норвежец Хьетиль Янсруд одержал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере. Второе место занял его соотечественник Аксель Лунд Свиндаль, тройку призеров замкнул итальянец Доминик Парис.

Горные лыжи

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Супергигант

1. Янсруд (Норвегия) - 1.21,66

2. Свиндаль (Норвегия) - 1.21,83

3. Парис (Италия) - 1.22,07

4. Янка (Швейцария) - 1.22,10

5. Клине (Словения) - 1.22,11

6. Фойц (Швейцария) - 1.22,37

60. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 1.25,68