Янсруд - первый в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере

Норвежец Хьетиль Янсруд стал победителем этапа Кубка мира во французском Валь-д'Изере в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Петер Филль. Норвежец Аксель Лунд Свиндаль – третий.
Валь-д'Изер (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Скоростной спуск
1. Янсруд (Норвегия) – 1.59,51
2. Филль (Италия) – 1.59,77
3. Свиндаль (Норвегия) – 1.59,84
4. Клине (Словения) – 2.00,15
5. Тео (Франция) – 2.00,32
6. Гай (Канада) – 2.00,48
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1753_166_0/