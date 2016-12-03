15:32 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Янсруд - первый в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере

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Норвежец Хьетиль Янсруд стал победителем этапа Кубка мира во французском Валь-д'Изере в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Петер Филль. Норвежец Аксель Лунд Свиндаль – третий.

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Янсруд (Норвегия) – 1.59,51

2. Филль (Италия) – 1.59,77

3. Свиндаль (Норвегия) – 1.59,84

4. Клине (Словения) – 2.00,15

5. Тео (Франция) – 2.00,32

6. Гай (Канада) – 2.00,48

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1753_166_0/

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