Янсруд - первый в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере

Норвежец Хьетиль Янсруд стал победителем этапа Кубка мира во французском Валь-д'Изере в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Петер Филль. Норвежец Аксель Лунд Свиндаль – третий.

Валь-д'Изер (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Скоростной спуск

1. Янсруд (Норвегия) – 1.59,51

2. Филль (Италия) – 1.59,77

3. Свиндаль (Норвегия) – 1.59,84

4. Клине (Словения) – 2.00,15

5. Тео (Франция) – 2.00,32

6. Гай (Канада) – 2.00,48