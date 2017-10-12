В форме сборной Норвегии содержатся символы, которые использовали нацисты

Новая форма сборной Норвегии по горным лыжам вызвала резонанс в стране. Как сообщает VG, в ней используется элемент, который содержится также в символике нацистского движения в Скандинавии. Он также использовался некоторыми отрядами в нацистской Германии.

В экспертных кругах и в норвежских СМИ разгорелась полемика относительно использования в форме спортсменов рун, которые были символами нацистов и неонацистов. В компании, которая произвела форму, отметили, что консультировались с представителями федерации и допустили нехорошие ассоциации новой формы с нацистскими символами. Однако в федерации подчеркнули, что нацисты использовали много символов, которые не имели негативной окраски и являются историческими для Скандинавии, включая эти руны.