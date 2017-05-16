Урбан Планиншек: "Все шансы побороться за олимпийскую медаль есть у Хорошилова"

Главный тренер сборной России Урбан Планиншек отметил, что его цель – выставить восемь российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года. По его словам, единственным претендентом на медали будет Александр Хорошилов.

- Нашей целью является возможность заявить в Корею 8 российских участников - по четыре человека в мужскую и женскую команды, -цитирует Планиншека сайт Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. - На мой взгляд, все шансы побороться за олимпийскую медаль есть у Хорошилова, который уверенно выступил и в Кубке мира, и на чемпионате мира-2017 в Швейцарии, где стал пятым и ему совсем немного не хватило до бронзы, и на финальном этапе Кубка мира в США.

Для других наших участников успешным выступлением на Играх-2018 будем считать попадание в топ-15 в различных дисциплинах. Если это произойдет, то результат команды на Играх в Корее можно будет в целом считать весьма неплохим.