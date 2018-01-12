Трихичев - второй в суперкомбинации на этапе Кубка мира

Россиянин Павел Трихичев занял второе место в суперкомбинации на этапе Кубка мира в Венгене. Уступил он только Виктору Мюффа-Жанде.

Для Трихичева это лучший результат в карьере, он впервые поднялся на подиум на Кубке мира.

Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

1. Мюффа-Жанде (Франция) - 2.35,29 (1.46,21 + 49,08)

2. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 2.36,25 (1.46,25 + 50,00)

3. Филль (Италия) - 2.36,44 (1.44,42 + 52,02)

4. Янсруд (Норвегия) - 2.36,45 (1.44,73 + 51,72)

5. Парис (Италия) - 2.36,47 (1.44,40 + 52,07)

6. Д. Кавицель (Швейцария) - 2.36,52 (1.45,22 + 51,30)