18:09 12 января | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Трихичев - второй в суперкомбинации на этапе Кубка мира

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Россиянин Павел Трихичев занял второе место в суперкомбинации на этапе Кубка мира в Венгене. Уступил он только Виктору Мюффа-Жанде.

Для Трихичева это лучший результат в карьере, он впервые поднялся на подиум на Кубке мира.

Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

1. Мюффа-Жанде (Франция) - 2.35,29 (1.46,21 + 49,08)

2. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 2.36,25 (1.46,25 + 50,00)

3. Филль (Италия) - 2.36,44 (1.44,42 + 52,02)

4. Янсруд (Норвегия) - 2.36,45 (1.44,73 + 51,72)

5. Парис (Италия) - 2.36,47 (1.44,40 + 52,07)

6. Д. Кавицель (Швейцария) - 2.36,52 (1.45,22 + 51,30)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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capitan76

Красава! Хотя и повезло немного. Надеюсь это добавит Паше уверенности и мотивирует Хорошилова.

19:43 12 января

npokypop_6apcyk

Это чудо, Господи! Ещё бы Хорошилову выйти хотя бы на прошлогодний уровень.

19:36 12 января

горнолыжник из Горно-Алтайска

Просто офигеть! Супер красавец! На первую полосу!

18:59 12 января

Andre_Saratov

Невероятная суперсенсация! Относительно мало проиграв в скоростном спуске отлично прошел слаломную попытку!

18:30 12 января