Трихичев - второй в суперкомбинации на этапе Кубка мира

Россиянин Павел Трихичев занял второе место в суперкомбинации на этапе Кубка мира в Венгене. Уступил он только Виктору Мюффа-Жанде.
Для Трихичева это лучший результат в карьере, он впервые поднялся на подиум на Кубке мира.
Венген (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Суперкомбинация
1. Мюффа-Жанде (Франция) - 2.35,29 (1.46,21 + 49,08)
2. ТРИХИЧЕВ (Россия) - 2.36,25 (1.46,25 + 50,00)
3. Филль (Италия) - 2.36,44 (1.44,42 + 52,02)
4. Янсруд (Норвегия) - 2.36,45 (1.44,73 + 51,72)
5. Парис (Италия) - 2.36,47 (1.44,40 + 52,07)
6. Д. Кавицель (Швейцария) - 2.36,52 (1.45,22 + 51,30)
capitan76
Красава! Хотя и повезло немного. Надеюсь это добавит Паше уверенности и мотивирует Хорошилова.
19:43 12 января
npokypop_6apcyk
Это чудо, Господи! Ещё бы Хорошилову выйти хотя бы на прошлогодний уровень.
19:36 12 января
горнолыжник из Горно-Алтайска
Просто офигеть! Супер красавец! На первую полосу!
18:59 12 января
Andre_Saratov
Невероятная суперсенсация! Относительно мало проиграв в скоростном спуске отлично прошел слаломную попытку!
18:30 12 января