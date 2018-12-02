Трасса в Лейк-Луизе переименована в честь Линдси Вонн

Горнолыжная трасса в Лейк-Луизе, которая принимает два этапа Кубка мира в сезоне, переименована в честь прославленной американской горнолыжницы Линдси Вонн, сообщает AFP. 34-летняя спортсменка признавалась, что для нее Лейк-Луиз имеет особое значение и она готова отказаться от завершения карьеры, чтобы в следующем сезоне выступить на этой трассе, поскольку в нынешнем сезоне ей этого сделать не удалось из-за травмы.

После Олимпиады 1988 года в Калгари трасса получила название олимпийской, а теперь будет называться Lake Lindsey Way.