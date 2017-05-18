Свиндаль заработал около 5 миллионов евро на бирже

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Аксель Лунд Свиндаль во время восстановления после травмы занимается бизнесом. Как сообщает DN, 34-летний спортсмен владеет акциями ряда компаний. Самый крупный пакет – в Bank Norwegian. За счет манипуляций с акциями банка Свиндаль в последние годы получил около 50 миллионов норвежских крон (около 5 миллионов евро). Также спортсмен занимается инвестициями, вкладывая деньги в перспективные проекты.

По словам самого спортсмена, игра на бирже позволяет ему сохранять азарт, которого не хватает во время восстановления после травм, а они в последние годы часто беспокоят Свиндаля.