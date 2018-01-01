Стох выиграл "Турне четырех трамплинов", Климов - 26-й

Поляк Камил Стох победил на этапе "Турне четырех трамплинов" в Гармиш-Партенхирхен. Лучшим из россиян Евгений Климов стал 26-м.

Прыжки с трамплина

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Кубок мира

"Турне четырех трамплинов"

Мужчины

К-125

1. Стох (Польша) - 283,4 (135,5 + 139,5)

2. Фрайтаг (Германия) - 275,8 (132,0 + 137,0)

3. Фаннемель (Норвегия) - 270,2 (132,5 + 138,5)

4. Кобаяси (Япония) - 269,2 (137,0 + 131,5)

5. Бартоль (Словения) - 268,9 (136,0 + 133,5)

6. Стьернен (Норвегия) - 268,7 (132,0 + 137,5)

26. КЛИМОВ (Россия) - 233,4 (119,5 + 130,0)

39. КОРНИЛОВ (Россия) - 101,3 (117,5)