Стох выиграл "Турне четырех трамплинов", Климов - 26-й

Поляк Камил Стох победил на этапе "Турне четырех трамплинов" в Гармиш-Партенхирхен. Лучшим из россиян Евгений Климов стал 26-м.
Прыжки с трамплина
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Кубок мира
"Турне четырех трамплинов"
Мужчины
К-125
1. Стох (Польша) - 283,4 (135,5 + 139,5)
2. Фрайтаг (Германия) - 275,8 (132,0 + 137,0)
3. Фаннемель (Норвегия) - 270,2 (132,5 + 138,5)
4. Кобаяси (Япония) - 269,2 (137,0 + 131,5)
5. Бартоль (Словения) - 268,9 (136,0 + 133,5)
6. Стьернен (Норвегия) - 268,7 (132,0 + 137,5)
26. КЛИМОВ (Россия) - 233,4 (119,5 + 130,0)
39. КОРНИЛОВ (Россия) - 101,3 (117,5)