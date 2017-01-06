Стох выиграл этап Кубка мира в Бишофсхофене, Климов – 16-й

Поляк Камил Стох стал победителем на этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Бишофсхофене. Лучший из россиян, Евгений Климов, заняла 16-е место.

Бишофсхофен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-140

1. Стох (Польша) – 289,2 (134,5+138,5)

2. Хайбек (Австрия) – 283,3 (130,5+142,0)

3. Жила (Польша) – 275,8 (131,0+137,0)

4. Д. Превц (Словения) – 275,2 (130,5+139,5)

5. М. Кот (Польша) – 268,8 (130,5+135,0)

6. Фрайтаг (Германия) – 267,4 (130,5+134,0)

16. КЛИМОВ (Россия) – 246,4 (124,5+127,5)

36. ВАСИЛЬЕВ (Россия) – 103,1 (118,0)