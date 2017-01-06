Стох выиграл этап Кубка мира в Бишофсхофене, Климов – 16-й

Поляк Камил Стох стал победителем на этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Бишофсхофене. Лучший из россиян, Евгений Климов, заняла 16-е место.
Бишофсхофен (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
HS-140
1. Стох (Польша) – 289,2 (134,5+138,5)
2. Хайбек (Австрия) – 283,3 (130,5+142,0)
3. Жила (Польша) – 275,8 (131,0+137,0)
4. Д. Превц (Словения) – 275,2 (130,5+139,5)
5. М. Кот (Польша) – 268,8 (130,5+135,0)
6. Фрайтаг (Германия) – 267,4 (130,5+134,0)
16. КЛИМОВ (Россия) – 246,4 (124,5+127,5)
36. ВАСИЛЬЕВ (Россия) – 103,1 (118,0)
capitan76
Да, СЭ!!! Вы не бухаете, вы похоже что-то курите из расцарапанных пробирок!!! Главный редактор, а не пробовал хоть что-либо понимающих в спорте на работу нанять? А то клоунов можно Вас посчитать!!!
21:56
bt241
И не горнолыжник... СЭ продолжает праздновать, причем прямо на рабочем месте. Дело Утенка живет и процветает. Увы...
21:50
orel70
Климов вроде не женщина.
21:42