Шиффрин выиграла слалом в Мариборе

Американка Микаела Шиффрин стала первой в слаломе на этапе Кубка мира в Мариборе. Второй финишировала Венди Хольденер из Швейцарии, замкнула тройку шведка Фрида Хансдоттер.

Россиянка Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку, ее соотечественница Ксения Алопина не смогла завершить первую попытку.

Марибор (Словения)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Шиффрин (США) – 1.39,61 (49,84 + 49,77)

2. Хольденер (Швейцария) – 1.39,80 (50,01 + 49,79)

3. Хансдоттер (Швеция) – 1.39,92 (50,22 + 49,70)

4. Влгова (Словакия) – 1.40,02 (50,32 + 49,70)

5. Н. Лесет (Норвегия) – 1.40,49 (50,40 + 50,09)

6. Страхова (Чехия) – 1.40,95 (50,66 + 50,29)