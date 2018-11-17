Шиффрин выиграла слалом в Леви, Алопина не прошла квалификацию

Двукратная олимпийская чемпионка Микаела Шиффин выиграла состязания в слаломе на втором этапе Кубка мира-2018/19 в Леви. Единственная россиянка Ксения Алопина не прошла квалификацию.
Леви (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Слалом
1. Микаела Шиффрин (США) - 1.32,61 (45,06 + 47,55)
2. Петра Влгова (Словакия) - 1.33,19 (45,65 + 47,54)
3. Бернадетт Шильд (Австрия) - 1.33,40 (46,49 + 46,91)
4. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 1.33,42 (45,20 + 48,22)
5. Венди Хольденер (Швейцария) - 1.33,46 (45,76 + 47,70)
6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) - 1.33,50 (45,99 + 47,51)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2018-2019/
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