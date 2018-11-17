Шиффрин выиграла слалом в Леви, Алопина не прошла квалификацию

Двукратная олимпийская чемпионка Микаела Шиффин выиграла состязания в слаломе на втором этапе Кубка мира-2018/19 в Леви. Единственная россиянка Ксения Алопина не прошла квалификацию.

Леви (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Микаела Шиффрин (США) - 1.32,61 (45,06 + 47,55)

2. Петра Влгова (Словакия) - 1.33,19 (45,65 + 47,54)

3. Бернадетт Шильд (Австрия) - 1.33,40 (46,49 + 46,91)

4. Фрида Хансдоттер (Швеция) - 1.33,42 (45,20 + 48,22)

5. Венди Хольденер (Швейцария) - 1.33,46 (45,76 + 47,70)

6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) - 1.33,50 (45,99 + 47,51)