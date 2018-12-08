Шиффрин победила в супергиганте в Санкт-Морице

Американская горнолыжница Микаела Шиффрин одержала победу в супергиганте на этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Это ее вторая победа в данной дисциплине в нынешнем сезоне. Ранее она побеждала в канадском Лейк-Луизе.

Второе место в Санкт-Морице заняла швейцарка Лара Гут, уступившая Шиффрин 0,28 секунды. А замкнула тройку Тина Вайратер из Лихтенштейна с отставанием 0,42 секунды.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Супергигант

1. Микаела Шиффрин (США) - 1.11,30

2. Лара Гут (Швейцария) - 1.11,58

3. Тина Вайратер (Лихтенштейн) - 1.11,72

4. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) - 1.11,97

5. Доминик Гизин (Швейцария) - 1.12,06

6. Мари-Мишель Ганьон (Канада) - 1.12,82