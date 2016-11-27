Американка Микаэла Шиффрин победила в слаломе на третьем этапе Кубка мира. Второй стала Вероника Зузулова, третьей - швейцарка Венди Холденер. Россиянки Ксения Алопина и Екатерина Ткаченко показали 36-й и 43-й результат в первой попытке и не квалифицировались во второй заезд.
Киллингтон (США)
Кубок мира
Женщины
Слалом
1. Шиффрин (США) - 1.27,95 (43,30 + 44,65)
2. Зузулова (Словакия) - 1.28,68 (43,95 + 44,73)
3. Хольденер (Швейцария) - 1.28,81 (44,24 + 44,57)
4. Н. Лесет (Норвегия) - 1.29,29 (44,55 + 44,74)
5. Влгова (Словакия) - 1.29,30 (44,84 + 44,46)
6. Л. Дюрр (Германия) - 1.29,44 (45,04 + 44,40)