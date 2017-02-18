Шиффрин первой в истории выиграла три подряд чемпионата мира в слаломе

Олимпийская чемпионка Сочи Микаела Шиффрин стала победительницей чемпионата мира-2017 в слаломе. На турнире в Санкт-Морице, где ранее она взяла серебро в гигантском слаломе, 22-летняя американка была лучшей, опередив швейцарку Венди Холденер на 1,64 секунды, а шведку Фриду Хансдоттер – на 1,75 секунды.

Таким образом, лидирующая в общем зачете Кубка мира Шиффрин стала первой горнолыжницей, которая выиграла три чемпионата мира подряд в слаломе.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Чемпионат мира

Женщины

Слалом

1. Шиффрин (США) - 1.37,27 (47,80 + 49,47)

2. Хольденер (Швейцария) - 1.38,91 (48,18 + 50,73)

3. Хансдоттер (Швеция) - 1.39,02 (48,57 + 50,45)

4. Влгова (Словакия) - 1.39,16 (48,56 + 50,60)

5. Страхова (Чехия) - 1.39,32 (49,00 + 50,32)

6. Кирхгассер (Австрия) - 1.39,49 (48,75 + 50,74)...

29. ТКАЧЕНКО (Россия) - 1.43,87 (51,08 + 52,79)