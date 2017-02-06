Шиффрин не выступит в супергиганте и комбинации на чемпионате мира

Лидер общего зачета Кубка мира Микаела Шиффрин отметила, что не будет выступать в супергиганте и комбинации на чемпионате мира в Санкт-Морице. Американка подчеркнула, что не считает себя фаворитом предстоящего турнира.

– Лучше я сосредоточусь на восстановлении и на тренировках в тех видах, где у меня лучшие шансы на медали, – цитирует AFP Шиффрин, которая предпочитает выступления в слаломе. – Не думаю, что я фаворит. Случиться в день выступления может всякое. Мои нынешние ощущения могут отличаться от тех, которые будут, когда я выйду на старт.