21:51 6 февраля | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Шиффрин не выступит в супергиганте и комбинации на чемпионате мира

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Лидер общего зачета Кубка мира Микаела Шиффрин отметила, что не будет выступать в супергиганте и комбинации на чемпионате мира в Санкт-Морице. Американка подчеркнула, что не считает себя фаворитом предстоящего турнира.

– Лучше я сосредоточусь на восстановлении и на тренировках в тех видах, где у меня лучшие шансы на медали, – цитирует AFP Шиффрин, которая предпочитает выступления в слаломе. – Не думаю, что я фаворит. Случиться в день выступления может всякое. Мои нынешние ощущения могут отличаться от тех, которые будут, когда я выйду на старт.

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Материалы REN-TV

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