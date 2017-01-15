Шейер выиграла скоростной спуск в Альтенмаркте

Австрийка Кристина Шейер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Альтенмаркте. Второй стала представительница Лихтенштейна Тина Вайратер, тройку призеров замкнула американка Жаклин Уайлс. Россиянка Александра Прокопьева не сумела завершить свою попытку.
Альтенмаркт (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Шейер (Австрия) - 1.21,15
2. Вайратер (Лихтенштейн) - 1.21,54
3. Уайлс (США) - 1.21,69
4. Гут (Швейцария) - 1.21,70
5. Стухец (Словения) - 1.21,73
6. Шнарф (Италия) - 1.22,30
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1768_166_1/