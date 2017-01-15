16:13 | ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Шейер выиграла скоростной спуск в Альтенмаркте

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Австрийка Кристина Шейер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Альтенмаркте. Второй стала представительница Лихтенштейна Тина Вайратер, тройку призеров замкнула американка Жаклин Уайлс. Россиянка Александра Прокопьева не сумела завершить свою попытку.

Альтенмаркт (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Шейер (Австрия) - 1.21,15

2. Вайратер (Лихтенштейн) - 1.21,54

3. Уайлс (США) - 1.21,69

4. Гут (Швейцария) - 1.21,70

5. Стухец (Словения) - 1.21,73

6. Шнарф (Италия) - 1.22,30

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/alpine_skiing/worldcup/2016-2017/events/1768_166_1/

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Материалы REN-TV

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