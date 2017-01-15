Шейер выиграла скоростной спуск в Альтенмаркте

Австрийка Кристина Шейер одержала победу в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Альтенмаркте. Второй стала представительница Лихтенштейна Тина Вайратер, тройку призеров замкнула американка Жаклин Уайлс. Россиянка Александра Прокопьева не сумела завершить свою попытку.

Альтенмаркт (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Шейер (Австрия) - 1.21,15

2. Вайратер (Лихтенштейн) - 1.21,54

3. Уайлс (США) - 1.21,69

4. Гут (Швейцария) - 1.21,70

5. Стухец (Словения) - 1.21,73

6. Шнарф (Италия) - 1.22,30