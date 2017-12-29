Пентюро выиграл соревнования на этапе Кубка мира в Бормио

Француз Алексис Пентюро выиграл соревнования в суперкомбинации на этапе Кубка мира в Бормио. Вторым стал итальянец Петер Филль, уступивший лидеру 0,42 секунды. Замкнул тройку норвежец Хьетиль Янсруд, проигравший победителю 0,45 секунды.

Бормио (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

1. Пентюро (Франция) - 2.41,13 (1.50,36 + 50.77)

2. Филль (Италия) - 2.41,55 (1.49,21 + 52,34)

3. Янсруд (Норвегия) - 2.41,58 (1.49,68 + 51,90)

4. М. Кавицель (Швейцария) - 2.41,81 (1.49,76 + 52,05)

5. Дрессен (Германия) - 2.41,96 (1.49,34 + 52,62)

6. Майер (Австрия) - 2.42,10 (1.48,92 + 53,18)