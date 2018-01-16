Павел Трихичев - о серебре: "Не понимал, что происходит вокруг"

Россиянин Павел Трихичев отметил, что ему было приятно попасть на пьедестал в дисциплине суперкомбинация на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Спортсмен также добавил, что в тот день для него все сложилось крайне удачно.

– Все сложилось крайне удачно – и в скоростном спуске, и в слаломной попытке, – сказал Трихичев. – Повезло и со снегом, в том смысле что более высоким стартовым номерам было сложнее ехать. Я же настраивался на борьбу, хотел показать, на что способен. Прошлым летом я очень много работал именно над стабильностью – чтобы ехать быстро, но при этом без ошибок. И у меня получилось это сделать в слаломе в Валь-д'Изере, в гиганте в Адельбодене. И в Венгене, в принципе тоже.

– О чем думали после второго спуска?

– Когда я стоял на финише, а половина тридцатки уже проехала, сам себе сказал, что останусь в топ-8. И даже неважно, каким, все равно буду доволен при любом исходе. А потом неожиданно заскочил в тройку.

– Когда поняли, что будете на призовом месте?

– Все еще стоял внизу, когда ко мне подошел мужчина из ФИС – его зовут Майк, и он занимается разными организационными вопросами. И говорит мне: "Готовься". Я отвечаю: "К чему готовиться?" А он: "Ну, выходить на награждение". А на старте оставалось еще человек пять. Сначала не поверил, а потом уже и идти надо. Я даже не видел, как эти пятеро ребят проехали – был в шоке. Меня взяли буквально за шиворот и везде выводили – к прессе на интервью, на пьедестал. Потому что сам я не понимал, что происходит вокруг и чего от меня хотят.

– У многих сейчас неоднозначное отношение к такой дисциплине как суперкомбинация. Как сами оцениваете это серебро?

– Конечно, приятно попасть на пьедестал. Это олимпийский вид программы, а медаль есть медаль. Но я как спортсмен хочу проявить себя и в других дисциплинах. Комбинация – это такой микс, в ней выступают и "спусковики", и "технари". И выходит, что здесь хорошо выступают более универсальные спортсмены. Которые нередко не могут показать результата в специализированных видах. Такие середняки. А я хочу доказать, что я силен и отдельно в технических дисциплинах, где я уже был в двадцатке. На данный момент концентрируюсь на этом. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Трихичева