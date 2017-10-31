Олимпийский чемпион 2010 года Миллер завершил карьеру

Олимпийский чемпион 2010 года американец Боде Миллер объявил о завершении карьеры. После ухода из горных лыж 40-летний спортсмен будет работать аналитиком на одном из американских каналов во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

В последний раз Миллер выходил на старт в 2015 году – на чемпионате мира в супергигантском слаломе он получил тяжелую травму подколенного сухожилия.

– Когда я сейчас думаю о горных лыжах, не чувствую мотивации и желания снова пройти этот путь, – цитирует NBC Миллера. – У меня была очень долгая карьера. Определенно, я не сожалею о том, как все сложилось.

Отметим, что Миллер уже работал аналитиком на телевидении – он освещал два предыдущих сезона Кубка мира.

Помимо золота Игр-2010, американец завоевал три серебра и две бронзы Олимпиад. Также он четыре раза побеждал на чемпионатах мира и дважды становился победителем общего зачета Кубка мира.