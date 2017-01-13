Назван состав сборной России на Универсиаду-2017

Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды на Универсиаду-2017, который состоится в Алма-Ате, сообщает ТАСС. В состав команды вошел 21 спортсмен. Трое остались в резерве. Соревнования пройдут с 30 января по 7 февраля в слаломе, слаломе-гиганте, супергиганте и комбинации.

Состав мужской команды: Никита Алехин, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Алексей Коньков, Евгений Пясик, Константин Рябица, Иван Масленников, Максим Стуков, Геннадий Свитков, Андрей Ушаков, Вадим Приходченко.

Состав женской команды: Валентина Голенкова, Дарья Коломова, Дарья Овчинникова, Юлия Плешкова, Ольга Погребицкая, Екатерина Попова, Анастасия Силантьева, Елизавета Тимченко, Елена Яковишина, Елена Юрикова.

Резерв: Галина Ворожейко, Карина Лунькина, Антон Енджиевский.